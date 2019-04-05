В штабе рассказали, где военные проходят реабилитацию в зоне ООС (Видео). Новости

Почти батальон воинов прошел медико-психологическую реабилитацию, не покидая район проведения операции Объединенных сил. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-центр штаба ООС.

С мая 2018 года успешно продолжается медико-психологическая реабилитация воинов Объединенных сил в самом районе проведения операции.

В непосредственной близости от линии соприкосновения расположено медицинское учреждение, которое имеет хорошую материальную базу и славу мощного лечебно-оздоровительного центра. Только в этом году здесь было восстановлено здоровье и морально-психологическое состояние около сотни военнослужащих, всего же с начала этого проекта в областном госпитале для ветеранов войны города Святогорска прошли реабилитацию около 400 военных.