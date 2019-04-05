Министры иностранных дел стран G7 будут обсуждать Донбасс, – Климкин. Новости

Министры иностранных дел стран G7 («Большой семерки») будут обсуждать вопрос конфликта на Донбассе и еще ряд других вопросов на конференции во Франции 5-6 апреля. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, сегодня, 5 апреля, и завтра, 6 апреля, проходит встреча глав МИД стран «Большой семерки», и там министр иностранных дел Канады Христя Фриланд планирует представить свое видение касательно следующей конференции по вопросам реформ.

«Это не будет просто встреча, с какими-то политическими заявлениями на полдня. Это будет несколько дней. Это будет обсуждение очень детально, что можно сделать совместно, определение приоритетов… Об этом Христя Фриланд будет информировать министров иностранных дел "Семерки" завтра», – сказал Климкин.

«Конечно, будут обсуждаться и другие вопросы: и Крым, и Донбасс, и освобождение наших военнопленных и политических узников, и наших заложников. Мы задействуем новые политические инструменты», – добавил он.

По словам Климкина, сейчас идут юридические процедуры, и более подробно о том, какие инструменты были задействованы, он расскажет через несколько дней.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»