Результаты выборов президента Украины могут огласить 7 апреля. Новости

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины приняли 197 из 199 протоколов от окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями с итогами голосования на выборах президента. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 апреля, в ходе брифинга в Киеве рассказал заместитель главы ЦИК Украины Евгений Радченко.

«Одна комиссия – это Херсонская область, вторая – это Николаевская область, которые сейчас находятся в дороге. Мы ожидаем их ориентировочно до 15:00», – сказал он.

«Это означает, что в случае, если все будет нормально и все окружные избирательные комиссии успеют уточнить протоколы, я имею ввиду те, которые ЦИК направила на уточнение протоколов, их сейчас около 15. Возможно эта цифра будет меняться, поскольку протоколы еще обрабатываются. Мы надеемся на то, что за завтрашний день мы сделаем практически все процедуры, для того, чтобы послезавтра установить результаты выборов», – заявил Радченко.

Замглавы ЦИК подчеркнул, что дата оглашения официальных результатов выборов президента – это предварительная информация: «Кроме того, ЦИК приняла все протоколы участковых избирательных комиссий зарубежного избирательного округа. На протяжении сегодняшнего и завтрашнего дней будет составлен протокол об итогах голосования на заграничном избирательном участке, который будет добавлен в общий протокол».

Напомним, в ЦИК не исключали, что процесс приема протоколов с мокрыми печатями может затянуться до субботы, 6 апреля. Официальные результаты первого тура выборов президента Украины ЦИК должны огласить до 10 апреля.

Как сообщалось ранее, ЦИК обработала 100% электронных протоколов с результатами голосования в первом туре выборов президента Украины, прошедших 31 марта. В голосовании приняли участие 18 млн 893 тыс. 879 избирателей. Победителем первого тура выборов стал Владимир Зеленский – 30,24% голосов, на втором месте – действующий президент Украины Петр Порошенко с 15,95% голосов.

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