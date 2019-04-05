В Краматорске на пешеходном переходе сбили женщину. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) вечером 4 апреля на пешеходном переходе легковое авто наехало на переходившую дорогу женщину. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-служба полиции города.

«4 апреля в 19:45 в Краматорский отдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Дворцовая. Правоохранителями было установлено, что водитель автомобиля «Ford Focus», 1984 года рождения, на перекрестке улиц Дворцовая и Героев Украины выполняя маневр левого поворота совершил наезд на пешехода. Женщина, 1966 года, пересекала проезжую часть и в результате аварии получила телесные повреждения», – рассказали в полиции.

По данному факту полицией открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Продолжается досудебное расследование.

В пресс-службе также констатировали, что с начала 2019 года в Краматорске произошло 11 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, которые получили не тяжелые травмы.