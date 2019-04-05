На Донбассе СБУ и правозащитники будут взаимодействовать в сфере защиты прав человека. Новости

В Киеве глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подписал Меморандум о сотрудничестве в сфере защиты прав человека с представительством Freedom House Ukraine, ОО «Украинский институт по правам человека», ОО «Экспертный центр по правам человека» и благотворительным фондом «Восток-SOS». Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, меморандум предусматривает консолидацию усилий для обеспечения эффективного предупреждения нарушений прав и свобод человека в сфере деятельности СБУ путем налаживания действенного демократического гражданского контроля.

В рамках пилотного проекта будут созданы платформы для взаимодействия на региональном уровне в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Херсонской и Львовской областях.

«Соблюдение баланса между обеспечением прав человека и правом общества на безопасность является первоочередной задачей институтов безопасности», – заявил глава СБУ.

«Усиление институциональных возможностей благодаря совершенствованию и развитию конструктивного диалога с гражданским обществом и международными правозащитными организациями имеет для нас особую важность в контексте преобразования СБУ в современную европейскую спецслужбу», – подчеркнул Грицак.

В рамках этого взаимодействия планируется проведение совместных мероприятий, направленных на повышение уровня осведомленности сотрудников Службы безопасности Украины, членов общественных советов и представителей общественных объединений по вопросам обеспечения прав и свобод человека в работе органов безопасности, выяснения и решения конкретных вопросов в этой сфере, а также по вопросам особенностей организации и обеспечения демократического гражданского контроля за деятельностью СБУ.