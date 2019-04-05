Украинский дипломат назвал серьезную угрозу для Путина. Новости

Демократические выборы президента Украины – это вызов для России и непосредственно для ее лидера Владимира Путина. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

«Когда россияне смотрят на наш образ жизни, на нашу демократию, очевидным для них является вопрос: "А почему у нас не так, почему нам назначают царя, за которого мы должны постоянно голосовать?" Для Путина это очень серьезная угроза», – считает эксперт.

По его словам, именно поэтому на российских телеканалах транслируется «наибольшее очернение, которое только можно себе представить», украинских выборов.

«Для чего? Для того, чтобы создать у рядового гражданина России образ ужасной страны, страны-неудачницы, страны, которая идет явно не той дорогой. Из-за демократии. Это определенная форма самосохранения. Поэтому очевидной является работа российского телевидения на внутренний рынок, на внешнем – это уже воспринимают намного спокойнее и трезвее, включая Европу. К сожалению, у нас еще в некоторых регионах люди еще продолжают смотреть российское кино», – отмечает Огрызко.

«Именно это оружие Кремль продолжает использовать – посеять недоверие между украинским населением, навязать ему определенные стереотипы, определенные фейки и подходы, которые выгодны Кремлю, и таким образом повлиять. Но, как бы там ни было, этот процесс идет на спад», – добавил украинский дипломат.

Он также заявил, что Украина по итогам голосования в первом туре выборов президента показала всему миру пример демократии, чего нет ни в России, ни в Беларуси.

Как сообщалось ранее, ЦИК обработала 100% электронных протоколов с результатами голосования в первом туре выборов президента Украины, прошедших 31 марта. В голосовании приняли участие 18 млн 893 тыс. 879 избирателей. Победителем первого тура выборов стал Владимир Зеленский – 30,24% голосов, на втором месте – действующий президент Украины Петр Порошенко с 15,95% голосов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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