Для разминирования на Донбассе нужна реальная безопасность, – глава МИД Украины. Новости

Разминирование на Донбассе Украине помогут провести партнеры из других стран. Однако для проведения работ требуется реальная безопасность. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
По словам Климкина, помогать в разминировании готова и Канада, и другие друзья и партнеры Украины. «Мы прекрасно понимаем, что это будет длиться годы, возможно, десятилетия… Это очень сложное дело», – сказал Климкин.
«Второе. Наши партнеры подчеркивают, что в законе, принятом Верховной Радой, важно сделать изменения, поскольку это значительно облегчит их работу. Об этом они говорили неоднократно и публично. И третье: для того, чтобы начать разминирование, требуется реальная безопасность. Пока что мы все прекрасно понимаем, что происходит вдоль линии разграничения, и начинать разминирование, когда там каждый день провокационные обстрелы, когда там работает запрещенное оружие, в том числе тяжелое – о каком разминировании мы говорим», – отметил он.
При этом глава МИД сообщил, что работать Украина готова там, где есть гуманитарное измерение, но так, чтобы не уменьшать безопасность и военных, и гражданских.
Как сообщалось ранее, в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии разграничения около 16 тыс. кв. км содержат участки местности, несущие минную опасность для населения. Также сообщалось, что в Украине появилась информационная карта территорий Донбасса, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны.
Напомним, с начала вооруженного конфликта на Донбассе в результате подрыва на минах и взрывоопасных остатках войны пострадали 833 гражданских лица. Из них погибли 269 гражданских, 27 из них – дети. По данным координатора ООН по гуманитарным вопросам в Украине, на Донбассе от мин и взрывоопасных предметов с начала вооруженного конфликта погибли или были ранены более тысячи мирных жителей.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»
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