Ситуация в пунктах пропуска днем 5 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 5 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

«Администратор»: «11:01. Горловка. Сейчас на посту ДНР пеших почти полная сетка на выезд из ДНР»;

«Администратор»: «13:22. Горловка – Бахмут: Днр в Украину – с 9:25 до 12:45. Украина – все за 15минут. ДНР после паспортного, на въезд, очень тщательно проверяет сумки. Такого досмотра с пристрастием давно не было. Из Украины пеших много, машин на въезд в Горловку очень много».

КПВВ «Марьинка»:

Владлен: «10:53. "Каргилл". Общая до моста, льгота в половину меньше. Пропускают нормально»;

Алексей: «13:27. До моста стоим, "Каргилл"»;

Олеся: «13:50. Ехала 40 минут назад. На "Каргилле" по льготной было 10 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Сергей: «10:47. Еленовка в Украину. На повороте и прибывает»;

«Саныч»: «10:52. Новотроицк в Донецк 8 льгота, 15 общей»;

Сергей: «11:16. Еленовка, за 4 часа на 30 машин в Украину продвинулись»;

Сергей: «12:11. Еленовка в Украину, 5-7 машин в час. Движение ужасное. Очередь до поворота. Льготы в сторону Мариуполя машин 20».

Напомним, КПВВ «Гнутово» закрыт на реконструкцию.

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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