Проводил фильтрационные мероприятия: На Донетчине выявили экс-участника «ДНР». Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) правоохранители выявили бывшего участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР», который проводил фильтрационные мероприятия на въезде в город во время его захвата. Сейчас мужчина сотрудничает с правоохранителями. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Как выяснилось, мужчина 1990 года рождения, житель одного из поселков Александровского района, в мае 2014 года был принят в ряды НВФ «ДНР». Он осуществлял контрольно-пропускной режим на одном из блокпостов где в его обязанности входил осмотр автотранспорта, проверка документов у водителей и пассажиров.

По словам экс-участника НВФ, он примкнул к рядам незаконных вооруженных формирований ради денег и продуктов, но «не прослужив» и месяца, понял, что пропаганда отличается от реальности и покинул ряды НВФ.

«В отношении экс-боевика открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности"», – сказано в сообщении.

Правоохранители отмечают, что после тщательной проверки на предмет того, что за время пребывания в рядах «ДНР» мужчина не совершил преступлений против мирного населения, подследственные получат шанс на жизнь без тюрьмы.

Полиция напоминает, согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, освобождается от уголовной ответственности лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, и добровольно покинувшее такое формирование, а также сообщив о его существовании в органы государственной власти или органы местного самоуправления.