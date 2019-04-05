В ОРДЛО проводят «фильтрационные мероприятия» и поиск уклонистов от военной «службы», – ГУР. Новости

На временно неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей активно ведутся мероприятия по учету «военнообязанных» и поиску уклоняющихся от военной «службы». Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российская оккупационная администрация инициировала проведение на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях т. н. "Месячника уточнения учета военнообязанных"», – говорится в сообщении.

В частности, в течение апреля-мая этого года «военкоматы», совместно с «органами МВД» будут проверять наличие приписного состава по месту жительства и трудоустройства. При этом, под видом проведения рейдов по поиску дезертиров и военных преступников, будут задерживаться для «выяснения обстоятельств» все лица призывного возраста, которые не смогут документально подтвердить пребывания на воинском учете.

Кроме того, по информации Минобороны, в неподконтрольных городах Донбасса, под видом поиска незарегистрированного оружия, боеприпасов и наркотиков, уже начаты «фильтрационные мероприятия», также направленные на выявление неучтенных лиц для призыва на военную «службу».