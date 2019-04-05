Сложности реабилитации: Пострадавшие от военных действий жители Донбасса не получают должной помощи. Новости

Более 1,5 тыс. мирных жителей Донецкой и Луганской областей, были ранены в период с 2014 по 2018 год во время военных действий на востоке страны. Среди тех, кто потерял здоровье и получил психологические травмы, 56 детей. Однако, как утверждают эксперты Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ), пострадавшие не получают должной помощи от государства. Об этом шла речь во время обсуждения в Антикризисном медиа-центре.

Так, Виталий получил тяжелое ранение 23 июня 2014 года, во время оккупации Краматорска (Донецкая обл.) незаконными вооруженными формированиями (НВФ). С тех пор травма ноги осложнилась нейротрофической язвой, что грозит ампутацией. Все это время мужчина не может получить статус лица, получившего инвалидность в результате войны. Ему отказывают по причине «недостаточности фактов для подтверждения обстоятельств потери здоровья». Виталий вынужден сам покупать ортопедическое устройство для ноги, которое стоит почти 3 тыс. грн. О системной реабилитации и финансовой компенсации речь вообще не идет. И таких примеров множество.

Более 3 лет понадобилось Украине, чтобы обратить внимание на эту группу пострадавшего мирного населения и задекларировать определенные государственные гарантии. Но те нормы, которые были приняты, не обеспечивают должной поддержки таким людям. Даже не создано реестра пострадавших гражданских лиц. К тому же, в Украине практически отсутствует системный подход к реабилитационным услугам, которые должны предоставлять система здравоохранения и социальной защиты», – отметил аналитик Украинского Хельсинского союза по правам человека Богдан Мойса.

Эксперты настаивают на том, что к пострадавшим в результате вооруженного конфликта следует добавить лиц, которые не получили непосредственных ранений, однако потеряли здоровье в результате стрессовых расстройств, переохлаждений, недоедания и тому подобного.

Богдан Мойса привел такой пример. В одном городке на линии соприкосновения снаряд попал в жилой дом. Там находилась семья. Отец погиб на месте, мать была ранена, а вот ребенок остался невредим. Но в результате пережитого стресса его парализовало.

По данным мониторинга УХСПЧ, который был проведен путем опроса пострадавших граждан, существует множество проблем, с которыми они сталкиваются. Среди них:

препятствия в установлении инвалидности, причем с признаками коррупции;

необходимость частых переосвидетельствований;

препятствия в получении реабилитации как до получения инвалидности, так и после;

сложности с обеспечением средствами реабилитации;

неразветвленная сеть реабилитационных учреждений, в которых трудно добираться людям с физическими недостатками.

В 2018 году в Украине наконец был разработан механизм получения статуса лица с инвалидностью вследствие войны для мирных граждан.

Правозащитники призывают парламент создать систему реабилитации на основе Международной классификации и рекомендаций, предоставленных миссией ВОЗ. Также они рекомендуют в Законе «О реабилитации лиц с инвалидностью» отказаться от ограничений в реабилитации для людей, которые совершили уголовные преступления, ведь к нарушителю применяются санкции в рамках уголовного законодательства, и получение услуг по реабилитации не должно зависеть от таких обстоятельств.

Также эксперты советуют распространить статус лиц с инвалидностью вследствие войны на людей с неподконтрольных территорий Донбасса и лиц, получивших ее из-за различных заболеваний, вызванных боевыми действиями и их последствиями. Кроме того, отменить ежегодные проверки для людей с необратимыми нарушениями здоровья.

Кабинету Министров рекомендуется включить весь спектр услуг по медицинской реабилитации в гарантированный пакет помощи людям, пострадавшим от войны, независимо от формальной инвалидности, и упростить процедуру доказательства связи между инвалидностью и ранением.

Источник: АКМЦ