В прифронтовых Зайцево и Жованке врачи проведут выездной прием жителей. Новости

В прифронтовых поселках Жованка и Зайцево (Донецкая обл.) врачи проведут выездной прием жителей. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщается на странице в Facebook военно-гражданской администрации поселка Зайцево.

«10 апреля 2019 года с 10:00 до 12:00 в н. п. Жованка в здании "Гуманитарного штаба" (ул. Мануильського, 68) будет вести прием врач-терапевт, врач-хирург и мобильная клиника Международного Комитета Красного Креста(МККК)», – говорится в сообщении.

Как уточняется, при необходимости можно сделать электрокардиограмму и анализ крови на сахар.

Также отмечается, что по результатам обследования будут бесплатно предоставляться гуманитарные лекарственные средства.

Кроме того, 11 апреля 2019 года с 10:00 до 12:00 в здании военно-гражданской администрации поселка Зайцево будет вести прием врач-хирург. В этот же день будет работать передвижной цифровой флюорограф.