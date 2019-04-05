В Покровске установили туристический сбор. Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) установили туристический сбор в размере 4 грн 17 коп. в сутки. Такое решение было принято на сессии Покровского городского совета.
Вчера, 4 апреля, в Покровске состоялась очередная 64 сессия Покровской городского совета. Одним из вопросов, который рассматривался депутатами, было установление туристического сбора на территории города.
Так, согласно проекта решения, на территории Покровска будет установлена ставка в размере 0,1% от размера минимальной заработной платы за каждые сутки пребывания гостя в местах временного проживания.
То есть, человеку, который посетил Покровск и указал туризм, как цель своего пребывания в городе, необходимо будет оплатить 4 грн 17 коп. за каждые сутки.
Отмечается, что этот сбор не будет касаться людей, которые приехали в Покровск в командировку. Но если у человека нет официального договора на работу, ему придется заплатить эти деньги.
Депутаты поинтересовались, что делать с переселенцами, которых очень много в городе и которые вынуждены жить в гостиницах.
«Если у переселенцев есть деньги оплачивать номер в отеле, который стоит 600-700 грн в сутки, то найдут и 4 гривны заплатить за туристический сбор», – ответила на вопрос секретарь Покровского городского совета Ирина Сущенко.
Депутаты также уточнили, что Покровск не является туристическим городом и показывать людям тут нечего. Мэр Покровская Руслан Требушкин заверил, что для того, чтобы привлечь внимание туристов, будут созданы туристические маршруты.
Планируется, что средства, полученные от туристического сбора, будут поступать в городской бюджет и расходоваться именно на развитие этих туристических маршрутов.
Источник: ДДК
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