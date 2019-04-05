В Покровске установили туристический сбор. Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) установили туристический сбор в размере 4 грн 17 коп. в сутки. Такое решение было принято на сессии Покровского городского совета.

Вчера, 4 апреля, в Покровске состоялась очередная 64 сессия Покровской городского совета. Одним из вопросов, который рассматривался депутатами, было установление туристического сбора на территории города.

Так, согласно проекта решения, на территории Покровска будет установлена ​​ставка в размере 0,1% от размера минимальной заработной платы за каждые сутки пребывания гостя в местах временного проживания.

То есть, человеку, который посетил Покровск и указал туризм, как цель своего пребывания в городе, необходимо будет оплатить 4 грн 17 коп. за каждые сутки.

Отмечается, что этот сбор не будет касаться людей, которые приехали в Покровск в командировку. Но если у человека нет официального договора на работу, ему придется заплатить эти деньги.

Депутаты поинтересовались, что делать с переселенцами, которых очень много в городе и которые вынуждены жить в гостиницах.

«Если у переселенцев есть деньги оплачивать номер в отеле, который стоит 600-700 грн в сутки, то найдут и 4 гривны заплатить за туристический сбор», – ответила на вопрос секретарь Покровского городского совета Ирина Сущенко.

Депутаты также уточнили, что Покровск не является туристическим городом и показывать людям тут нечего. Мэр Покровская Руслан Требушкин заверил, что для того, чтобы привлечь внимание туристов, будут созданы туристические маршруты.

Планируется, что средства, полученные от туристического сбора, будут поступать в городской бюджет и расходоваться именно на развитие этих туристических маршрутов.

Источник: ДДК

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