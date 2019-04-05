Порошенко рассказал об испытаниях крылатой ракеты «Нептун». Новости

На полигоне в Одесской области сегодня, 5 апреля, проходят завершающие испытания новой крылатой ракеты «Нептун», которая будет поставлена на вооружение Вооружено-морских сил Украины. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.
«Это противокорабельная ракета, ракета береговой охраны, ракета, которая может использоваться и сухопутными силами Украины», – сказал он.
По его словам, одно из преимуществ этого оружия – увеличенный радиус поражения цели. «Использование высокоточного вооружения, более мощной боевой части. Сегодня это все – достижение оборонного комплекса Украины, достижение нашего IT-сектора, сектора, который разрабатывает бронетехнику», – заявил Порошенко
Глава государства проинформировал, что в испытаниях ракеты «Нептун» принимают участие и курсанты украинских военных институтов. «Это делается для того, чтобы максимально сократить период, который будет позволять боевое использование в случае распространения агрессии против нашего государства со стороны противника», – пояснил президент Украины.
Он также выразил убеждение, что испытания нового вооружения пройдут успешно. «У нас приглашены военные атташе наших стран-партнеров. Мы очень хорошо подготовились к этому. Противник пытается сегодня закрыть небо, используя средства радио-электронной борьбы, пытается помешать нашим испытаниям, но это создает реальные условия для боевого применения этих ракет», – добавил Порошенко.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»
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