КПВВ «Марьинка» попал под обстрел: Ранен пограничник, пропуск людей приостановлен. Новости

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» в Донецкой области сегодня, 5 апреля, попал под обстрел. Сотрудник Госпогранслужбы получил ранение, пропуск через КПВВ временно приостановлен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Около 14:00 старший смены на нулевом блокпосту КПВВ "Марьинка" получил пулевое ранение в результате обстрела из снайперского оружия со стороны временно оккупированной территории. Состояние здоровья раненого удовлетворительное. Сейчас ему оказали первую медицинскую помощь и доставили в ближайшее медицинское учреждение», – написал Слободян.

«Пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Марьинка" решением штаба ООС временно приостановлен», – добавил он.