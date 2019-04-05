В Донецкой области зарегистрировали Донецкую епархию Православной Церкви Украины. Новости

В Донецкой области официально зарегистрирована Донецкая епархия Православной Церкви Украины. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«15 марта приказом Министерства культуры Украины № 209 зарегистрирован Устав "Управление Донецкой Епархии Православной Церкви Украины", который является новой редакцией устава религиозной организации "Управление Донецкой епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата"», – говорится в сообщении.

Отмечается, что регистрация Устава епархиального управления ускорит процесс регистрации религиозных организаций Православной Церкви Украины в области.

Напомним, в новую Православной церкви Украины перешли около 340 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как сообщалось ранее, 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины (ПЦУ). С этого момента официально существует каноническая Православная церковь Украины. В этой связи церквям Московского патриархата, действующим на территории страны, предложено присоединиться к Единой поместной православной церкви Украины. В частности в Донецкой области с соответствующим призывом выступил архиепископ Донецкий и Мариупольский УПЦ КП, руководитель Донецкой епархии Православной церкви Украины владыка Сергий (Сергей Горобцов).

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