Майский пикник: Во сколько обойдется шашлык и набор продуктов для отдыха на природе. Новости

В текущем году пикник на природе обойдется в 682 грн, или на 12% дороже, чем в прошлом. Об этом сегодня, 5 марта, на своей странице в Facebook сообщил глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

«Наши эксперты подсчитали стоимость набора продуктов, необходимых для компании из 4-6 человек. К пикнику мы подготовили 1,5 кг свинины, по 1 кг картофеля, огурцов и томатов, по полкилограмма лука, сала, вареной колбасы, черного хлеба и батона, 1,5 л слабогазированной минеральной воды, четыре бутылки пива по 0,5 л, 0,75 л бутылку сухого вина, бутылку водки 0,5 л, а также упаковку кетчупа 300 г и маринад для шашлыка 140 г Расчет цен проводился на основании статистики на начало марта по продуктам, которые подлежат государственному мониторингу и цен в торговых сетях по всем остальным продуктам», – пояснил Дорошенко.

В частности, подсчет таков:

Свинина, 1,5 кг. Цена выросла на 5%. (В 2018 году – 161,8 грн, в 2019 году – 169,4 грн);

Картофель, 1 кг. Индекс удорожания в год – 46%. (В 2018 году – 6,9 грн, 2019 году – 10,1 грн);

Огурцы, 1 кг. Рост стоимости на 30%. (Прошлый год – 54,6 грн, в 2019 году – 71,1 грн);

Томаты, 1 кг. Покупаем на 6% дешевле. (В 2018 году – 59,7 грн, а в этом году – 56,4 грн);

Лук, 0,5 кг. Рост за год состоялось в 3,5 раза. (В прошлом году – 2,9 грн, в 2019 году – 10,1 грн);

Вареная колбаса, 0,5 кг. Стоимость выросла на 13%. (В 2018 году – 41,6 грн, в этом – 47,1 грн.);

Сало, 0,5 кг. Дороже на 7%. (В 2018 году – 35,8 грн, 2019 году – 38,4 грн);

Батон, 0,5 кг. Платим больше на 21%. (В 2018 году – 10,7 грн, в 2019 году – 12,9 грн);

Ржаной хлеб, 0,5 кг. Вырос в цене за год на 21%. (В прошлом году -–7,8 грн, в 2019 году – 9,4 грн);

Слабогазированная минеральная вода, 1,5 л. Прибавила в цене 7%. (В 2018 году – 10,4 грн, в 2019 году – 11,1 грн);

Отечественное пиво, 4 бутылки по 0,5 л. Рост за год на 12%. (В 2018 году – 55,7 грн, а 2019 году – 62,6 грн);

Отечественное сухое вино, бутылка 0,75 л. Стоимость выросла на 8%. (В 2018 году – 59,1 грн, в этом году – 64,1 грн);

Водка, бутылка 0,5 л. Подорожала за год на 12%. (В 2018 году – 81,2 грн, в 2019 году – 90,9 грн);

Кетчуп, 300 гр. Индекс удорожания в год - 21%. (В прошлом году – 10,5 грн, в 2019 году – 12,7 грн);

Маринад для шашлыка, 140 гр. Скачок произошел на 25%. (В 2018 году – 12,7 грн, в 2019 году – 15,9 грн).

Дорошенко уточнил главные продукты пикника в этом году – «шашлычный набор» обойдется в 682,2 грн. За год он стал дороже на 12%, или на 70,8 грн. «Дорогим продуктом этого списка, конечно же, является свинина и алкогольные напитки. Правда, в этих продуктах вполне можно сэкономить. Например, если заменить свинину на куриные крылышки, а алкоголь – на минеральные напитки, то поход на природу обойдется значительно дешевле и будет более полезным для здоровья», – считает эксперт.