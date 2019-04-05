На КПВВ «Марьинка» в связи с обстрелом введен режим «красный». Новости

На КПВВ «Марьинка» в связи с обстрелом введен режим «красный». Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В штабе отметили, что в 14:00 снайпер незаконных вооруженных формирований совершил обстрел блокпоста первого оборонительного рубежа перед контрольным пунктом въезда-выезда «Марьинка». «Вследствие выстрела старший лейтенант Государственной пограничной службы Украины Алексей К. получил ранение в ногу. Военнослужащий эвакуирован в военный госпиталь», – сообщили в пресс-центре.

«В целях обеспечения безопасности личного состава, который выполняет задачи на КПВВ "Марьинка", безопасности граждан Украины, которые пересекают линию соприкосновения, работа КПВВ прекращена. Введен режим "красный". Проводятся контрснайперские мероприятия подразделением Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил», – добавили в пресс-центре.

Напомним, КПВВ «Марьинка» в Донецкой области сегодня, 5 апреля, попал под обстрел.