Семья погибшего в катастрофе MH17 американца подала иск к «Сбербанку», ВТБ И Western Union . Новости

Семья 18-летнего американца, погибшего во время трагедии с рейсом MH17, подала в суд США на российские банки, а также на компании, которые осуществляют денежные переводы. Об этом сообщает «5 канал» со ссылкой на The Star.
«Семья американца, который погиб, когда самолет Малазийских авиалиний был сбит над Украиной в 2014 году, подала в четверг иск против американских компаний, осуществляющих денежные переводы, и двух российских банков, которые обвиняются в оказании услуг группе лиц, причастных к атаке на рейс MH17», – говорится в сообщении.
Согласно Закону США «О борьбе с терроризмом», семья жертвы рейса МН17 обвиняет такие банки, как «Сбербанк» и ВТБ, а также компании, осуществляющие денежные переводы, – Western Union и MoneyGram – в проведении денежных переводов незаконным вооруженным формированиям «ДНР».
«"ДНР" систематически и открыто требовала финансовой поддержки со стороны людей по всему миру, чтобы помочь ей приобрести оружие, боеприпасы и смертоносные средства», – подчеркнул юрист Дэвид Пресман.
Он добавил: «Люди, которые непосредственно запустили ракету, никогда не могут быть привлечены к суду, чтобы ответить за свои преступления, но все те, кто принимал участие в вооружении и поддерживали их, должны быть наказаны».
Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.
В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившиеся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.
Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.
Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.
Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.
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