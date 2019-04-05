На Луганщине оштрафовали двух присяжных. Новости

Суд рассмотрел два протокола об административных правонарушениях, составленных Управлением защиты экономики в Луганской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины относительно двух присяжных Лисичанского городского суда. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, субъекты декларирования несвоевременно и без уважительных причин подали декларации лиц, уполномоченных для выполнения функций государства или местного самоуправления, за 2017 год.

«Суд признал виновными присяжных в совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 172-6 КУоАП, и применил к ним взыскания в виде штрафа», – сообщили в прокуратуре.

Согласно санкции этой статьи, присяжные оштрафованы на сумму от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. Сумму штрафов в прокуратуре не уточняют.