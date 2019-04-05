В Славянске столкнулись 4 авто. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

К счастью, обошлось без пострадавших.

«Сегодня утром, 5 апреля, на улице О. Тихого водитель авто МАЗ не выбрал безопасную скорость для движения, не придерживался бокового интервала слева и не придерживался безопасной дистанции. Как следствие – произошло столкновение с двумя транспортными средствами – Volkswagen и Toyota. Из-за удара авто Toyota совершила столкновение с Dacia Logan», – рассказали в пресс-службе.

Прибыв на место происшествия, патрульные огородили место аварии, составили протокол по схеме ДТП. Теперь водителя ждет суд.