В Мариуполе полицейские спасли щенка и ищут ему дом (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) патрульные полицейские спасли щенка, который бегал по дороге. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает Патрульная полиция Донецкой области.

«Вот такого малыша спасли сегодня мариупольские патрульные от неминуемой смерти. Неизвестно откуда щенок оказался на проезжей части проспекта Карпова, и, наверное, он погиб бы под колесами грузовиков, если бы не пристальное внимание патрульных. Отпускать маленького мальчика мы не имеем морального права, ведь каждый ребенок должен быть под присмотром. Пожалуйста, возьмите себе пушистого друга», – говорится в сообщении.