Границу Украины продолжают охранять в усиленном режиме . Новости

Государственная пограничная служба Украины продолжает осуществлять усиленный режим охраны границы в связи с проведением выборов президента Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в комментарии «УНН».

«Усиленный режим границы продолжается и будет продолжаться, по крайней мере, до конца выборов», – сказал Слободян.

Ранее сообщалось, что с марта украинские пограничники перешли на усиленную охрану государственных границ в связи с проведением выборов президента Украины.

Как сообщалось ранее, ЦИК обработала 100% электронных протоколов с результатами голосования в первом туре выборов президента Украины, прошедших 31 марта. В голосовании приняли участие 18 млн 893 тыс. 879 избирателей. Победителем первого тура выборов стал Владимир Зеленский – 30,24% голосов, на втором месте – действующий президент Украины Петр Порошенко с 15,95% голосов.