«Чтобы сын жил»: Как Фонд Ахметова спасает детей из Донецка. Новости

В рамках проекта «Лекарства детям» Фонд Рината Ахметова выдал свыше 4,3 тыс. наборов жизненно необходимых медикаментов, сообщает пресс-служба Фонда.

Наталья с мужем и двумя детьми живет в Донецке. На подконтрольную территорию, в Мариуполь женщина приезжает регулярно. Шесть часов в одну сторону, шесть – в другую. Каждый раз дорога получается сложной: блокпосты, проверки, заторы. Но Наталья преодолевает этот путь снова и снова, потому что хочет, чтобы младший сын жил.

«С самого рождения Артем болеет. Уже было несколько операций на диафрагме и сердце. Вроде бы пошел на поправку, но в 4 года начал задыхаться по ночам», – рассказывает Наталья Владимировна.

Врачи поставили диагноз «Бронхиальная астма» и предупредили, что лекарства сын должен принимать каждый день. Всю жизнь.

Родители мальчика подсчитали, во сколько им обойдутся лекарства, и поняли, что стоят перед выбором: купить медикаменты и голодать или обречь ребенка на смерть.

«Мы узнали, что Фонд Рината Ахметова помогает детям Донбасса, которые нуждаются в лекарствах, поэтому позвонили и попросили о помощи. Выслали все справки и вскоре пришел ответ: "Приезжайте за лекарствами!". Невероятно благодарны Ринату Леонидовичу за то, что помогает жителям своего родного Донецка. Мы теперь спокойны за Артема, у него есть лекарства на каждый день!», – говорит мама ребенка.

В рамках проекта «Лекарства детям» Фонд Рината Ахметова выдал свыше 4,3 тыс. наборов жизненно необходимых медикаментов.

«Помощь детям всегда в приоритете у Рината Ахметова. Особенно когда речь идет о спасении жизни. Поэтому мы продолжаем прием заявок на участие в проекте от родителей и опекунов детей до 14 лет с тяжелыми хроническими заболеваниями. Участниками проекта могут стать ребята, живущие на неподконтрольной территории, а также дети-переселенцы», - сказала Юлия Малич, менеджер программ и проектов Фонда Рината Ахметова.

Для получения помощи необходимо: