В «ДНР»: Представитель ОБСЕ приехал в Донецк и посетил местный СИЗО. Новости

В неподконтрольный украинской власти Донецк прибыл координатор Минской подгруппы по гуманитарным вопросам от ОБСЕ Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Тони Фриш. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на сообщение пресс-службе «омбудсмена ДНР».

Приоритетом визита называется вопрос поиска лиц пропавших без вести. «Вопрос поиска лиц, пропавших без вести, стал ключевым в ходе встречи», – сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, представитель ОБСЕ в ходе общения «отметил, что указанный вопрос является приоритетным в его деятельности и основным на повестке дня в Минске».

В «ДНР» считают, что на 29 марта в списке их пропавших без вести числятся 460 лиц.

Также сообщается, что Фриш уже посетил донецкий следственный изолятор, где оценил условия, в которых удерживают украинских военных, а также встретился с семьями удерживаемых в Украине и пропавших без вести.

Это первый визит Фриша в Донецк в 2019 году.