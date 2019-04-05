Сколько надо иметь ума в башке: В соцсетях обсуждают обстрел КПВВ «Марьинка». Новости

Жители неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса возмущены обстрелом со стороны незаконных вооруженных формирований пограничников на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» в Донецкой области.
В социальных сетях они напоминают, что это место, где находится много мирных жителей. Они могли пострадать от пуль.
- Дмитрий: «Все для народа. Сколько надо иметь ума в башке, чтобы стрелять по блок-посту, где проезжают тысячи людей»;
- «Старт»: «Демоны, блин, конченые, иначе не назвать....»;
- Юлия: «Как можно вообще по КПП стрелять??? Дебилы»;
- Наталья: «Что за дебилизм стрелять по КПП, столько людей едет каждый день»;
- Ангелина: «Ну все для того, чтоб народ не ездил... Эти несчастные старики-пенсы всем, как кость в горле».
При этом также отмечается, что закрытие КПВВ «Марьинка» создаст дополнительные проблемы для пересечения линии разграничения.
- Анна: «Да уж, бедная Еленовка... Гнутово на три дня закрыто, сегодня еще и Марьинка...»;
- Татьяна: «Все ломанулись на Еленовку, там уже дикие очереди»;
- Максим: «Не факт, что и завтра откроют. В 16-м году с неделю Марьинка закрыта была»;
- «Смайл»: «Это теперь несколько дней КПВВ не откроют».
Как сообщалось ранее, КПВВ «Марьинка» сегодня, 5 апреля, попал под обстрел. Сотрудник Госпогранслужбы получил ранение, пропуск через КПВВ временно приостановлен. В штабе Операции объединенных сил рассказали подробности обстрела.
Напомним, сегодня утром, 5 апреля, КПВВ «Гнутово» закрыт на реконструкцию, работы по обустройству продлятся до 7 апреля.
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