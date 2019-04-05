Пограничника, который был ранен на КПВВ «Марьинка», прооперировали – Слободян. Новости

Состояние пограничника, который был ранен на КПВВ «Марьинка» в Донецкой области, оценивается как удовлетворительное. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает «112 Украина».

«Насколько мне известно, его уже прооперировали, его состояние оценивается как удовлетворительное», – рассказал он.

Также, по словам Слободяна, КПВВ «Марьинка» приостановил работу на неопределенный срок, пока будет сохраняться угроза.

Как сообщалось ранее, КПВВ «Марьинка» сегодня, 5 апреля, попал под обстрел. Сотрудник Госпогранслужбы получил ранение, пропуск через КПВВ временно приостановлен. В штабе Операции объединенных сил рассказали подробности обстрела.

Напомним, сегодня утром, 5 апреля, КПВВ «Гнутово» закрыт на реконструкцию, работы по обустройству продлятся до 7 апреля.