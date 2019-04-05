Все 199 протоколов с «мокрыми печатями» уже в ЦВК . Новости

Центральная избирательная комиссия приняла оригиналы протоколов об итогах голосования от всех 199 окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов. Об этом сказала председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук во время заседания, сообщает «Укринформ».

«Это последняя окружная избирательная комиссия, которая подала к нам протоколы. Сейчас мы ожидаем только уточненные протоколы в соответствии с направленными письмами», – сказала Слипачук.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 тыс. 387 избирателей проголосовали 56,8%. Во второй тур президентских выборов выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко.