Украина завершила 2018 год с наивысшим за 7 лет ростом ВВП и самой низкой за 5 лет инфляцией, – НБУ. Новости

Украина завершила прошлый, 2018-й, год с наивысшим за 7 лет ростом ВВП, а также с самой низкой за последние 5 лет инфляцией. Об этом рассказал в интервью изданию Central Banking глава Нацбанка Яков Смолий, передает пресс-служба НБУ.

«Оккупация Крыма и российская агрессия на востоке Украины вызвали большое падение ВВП и значительно повлияли на экономику Украины в то время. Однако, это не имело значительного влияния на политику центрального банка. Украинский бизнес смог адаптироваться к ситуации и переориентироваться на другие экспортные рынки, кроме России. Поэтому поступления от экспорта сейчас растут. Их сейчас достаточно, чтобы мы могли чувствовать себя уверенно в нашем новом валютном режиме, который был введен в 2015 году. Это хорошо видно в статистических данных по 2018 году. Рост ВВП был самым высоким за семь лет – на уровне 3,3 %, валютные резервы выросли до 20,8 миллиардов долларов США, а инфляция была самой низкой за пять лет», – подчеркнул Смолий.

Глава НБУ прогнозирует, что на конец текущего года инфляция в Украине составит около 6 % (в декабре 2018-го она равнялась 9,8 %).

«Инфляция в 2018 году превысила как наши ожидания, так и наш целевой показатель. Однако впервые за много лет она оставалась в пределах десяти процентов. Мы повысили учетную ставку до 18 % и видим результаты. Нам удалось сломать тенденцию, когда инфляция в 2015 году превышала 40 %, и свести ее до значений, выраженных одной цифрой. Это отличный результат. Жесткая монетарная политика доказала свою эффективность. Мы видим положительные тенденции. В конце декабря 2018 года инфляция равнялась 9,8 %. На конец февраля этого года она снизилась до 8,8 %, что приближается к нашим ожиданиям. Согласно нашим инфляционным прогнозам, на конец этого года инфляция будет примерно 6 %. Это все еще превышает наш целевой показатель, но имеет тенденцию к снижению», – рассказал Смолий.

Он добавил, что, согласно ожиданиям НБУ, уровень инфляции в Украине «попадет в пределы целевого диапазона в первом квартале 2020 года».

По его словам, существуют факторы, которые выходят за пределы полномочий НБУ и влияют на показатели инфляции. К ним относятся: тарифы на жилищно-коммунальные услуги, ситуация на внешних рынках, напряженное положение вокруг возможных споров (например с Китаем).