Во время обстрела на КПВВ «Марьинка» находилось 20 мирных жителей, – Госпогранслужба. Новости

Сегодня, 5 апреля, во время обстрела на КПВВ «Марьинка» в Донецкой области находилось 20 мирных жителей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник начальника Краматорского пограничного отряда Игорь Заруднев.

«В 14:00 пророссийскими вооруженными формированиями совершен очередной коварный обстрел позиций пограничников из состава Объединенных сил в районе блокпоста первого оборонительного рубежа (так называемого "нуля") перед КПВВ "Марьинка" в рамках действующего гуманитарного дорожного коридора "Донецк-Курахово". На тот момент в зоне поражения находилось около 20 гражданских лиц, среди которых и дети. Зафиксировано шесть выстрелов из снайперской винтовки со стороны временно оккупированной территории Украины. В результате обстрела получил ранение в ногу старший смены пограничных нарядов, организовывал службу на "нуле"», – написал он.

Пограничнику оказана неотложная домедицинская помощь, его жизни ничего не угрожает. Гражданских лиц, находившихся на блокпосту немедленно перевели в укрытие.

Как сообщалось ранее, КПВВ «Марьинка» сегодня, 5 апреля, попал под обстрел. Сотрудник Госпогранслужбы получил ранение, пропуск через КПВВ временно приостановлен. В штабе Операции объединенных сил рассказали подробности обстрела.

Напомним, сегодня утром, 5 апреля, КПВВ «Гнутово» закрыт на реконструкцию, работы по обустройству продлятся до 7 апреля.

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