Получил предоплату в $2 тыс.: Жителя Мариуполя подозревают в контрабанде старинных икон. Новости

На Донетчине жителю Мариуполя, уличенному в контрабанде старинных икон в одну из европейских стран, объявлено о подозрении в совершении преступления. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«В январе текущего года оперативники спецслужбы, вовлеченные в операцию Объединенных сил, установили, что житель Мариуполя пытался нелегально продать за границу две старинные иконы конца XIX – начала ХХ века. Покупателя делец нашел на специализированном Интернет-аукционе», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «товар», за который злоумышленник планировал получить 500 тыс. грн, он должен был переправить заказчику международным рейсовым автобусом. Однако, во время таможенного досмотра на одном из пунктов пропуска правоохранители обнаружили иконы, которые мужчина спрятал в коробку от детского планшета.

Во время расследования, по месту жительства «коллекционера» правоохранители обнаружили компьютерную технику, где зафиксированы переписка по незаконной сделке, а также получение почти 2 тыс. долл. США предоплаты.

Уточняется, что по заключению экспертизы иконы признаны культурными ценностями.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14 (Приготовление к преступлению) и ч. 1 ст. 201 (Контрабанда) УК Украины. Продолжается расследование.

Согласно санкции статьи, мужчине может грозить лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.