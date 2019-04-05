В Кремле куратор «ДНР» и «ЛНР» станет главой управления по Украине, – СМИ. Новости

И. о. начальника управления президента РФ по приграничному сотрудничеству станет Алексей Филатов, который курирует в Кремле работу с неподконтрольными украинской власти территориями Донбасса. Об этом со ссылкой на свои источники пишет российский «РБК».

Издание отмечает, что нынешний и. о. начальника управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Олег Говорун, который является многолетним соратником помощника президента РФ Владислава Суркова, покидает пост. Этому предшествовали сокращения и переименование его управления. Говорун написал заявление об отставке, что подтвердили изданию три источника, близких к управлению. При этом на сайте Кремля вечером 4 апреля, Говорун продолжал числиться начальником управления.

По словам собеседников издания, после отставки Говоруна его обязанности будет исполнять Алексей Филатов. Он несколько лет занимал в управлении пост главного советника, курировал отношения России с частично признанной Южной Осетией. В прошлом году Филатов на посту заместителя начальника управления стал куратором «ДНР» и «ЛНР».