Среди погибших – 18 детей: В ОБСЕ рассказали о минной опасности на Донбассе. Новости

По случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, который отмечается с целью повышения уровня осведомленности о минах и достигнутом прогрессе в их уничтожении, Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан и Координатор проектов ОБСЕ в Украине Генрик Вилладсен подчеркнули важность противоминной деятельности в районах, пострадавших от конфликта на востоке Украины, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

«Договоренность об извлечении мин и запрете на установку новых была достигнута в Минске несколько лет назад. Однако мины продолжают уносить и разрушать жизни украинцев с обеих сторон линии соприкосновения, не оставляя никаких сомнений в острой необходимости расширения масштабов гуманитарного разминирования. СMM способствует усилиям по разминированию, в частности в районах вблизи школ, больниц, жилых домов и контрольных пунктов въезда-выезда как в Донецкой, так и в Луганской области, и готова оказывать такую поддержку в будущем», – отметил Апакан.

Мины и неразорвавшиеся боеприпасы представляют непосредственную угрозу гражданскому населению на востоке Украины. За последние 12 месяцев СММ подтвердила, что по меньшей мере 70 человек погибли или получили ранения вследствие срабатывания мин и неразорвавшихся боеприпасов. Среди них – 18 детей. В дополнение к гражданским жертвам, мины и неразорвавшиеся боеприпасы препятствуют базовой социально-экономической деятельности, ограничивают передвижение, затрудняют процессы восстановления и развития, а также разделяют людей.

«Снижение рисков, связанных с минами и неразорвавшимися боеприпасами, требует совместных усилий всех партнеров: государственных и неправительственных структур, а также местных и международных организаций. В поддержку этих усилий Координатор проектов ОБСЕ способствует разработке соответствующих законодательных и нормативных актов, совместно с Женевским международным центром гуманитарного разминирования поддерживает внедрение системы управления информацией по противоминной деятельности (цифровой системы планирования противоминной деятельности), а также обеспечивает оборудованием и проводит обучение для сотрудников органов государственной власти», – сообщил Вилладсен.

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