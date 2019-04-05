ФК «Шахтер» готовится к матчу с «Динамо» (Фото). Новости

В четвертьфинале Кубка Украины «Шахтер» на ОСК «Металлист» встретится с «Динамо». Это будет 15-й поединок соперников в турнире. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Утром, 5 апреля, команда провела открытую тренировку для представителей СМИ. Журналисты пообщались с полузащитниками Аланом Патриком и Сергеем Болбатом, а также задали интересующие вопросы главному тренеру Паулу Фонсеке.

Завтра в первой половине дня у «оранжево-черных» запланирована предыгровая сессия, вечером – вылет в Харьков.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 7 апреля на ОСК «Металлист». Билеты можно приобрести в кассах стадиона и на shakhtar.com.