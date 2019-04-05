В Россию через КПП «Донецк» пытались вывезти голубей–«нелегалов» из «ЛНР». Новости

Необычную контрабанду в виде крупной партии живых голубей не пропустили через украинско-российскую границу в Ростовской области. Причиной отказа в разрешении на ввоз стало отсутствие ветеринарных документов на 90 птиц, сообщают российские интернет-издания.

«По действующему законодательству перемещение животных и птиц без ветеринарных документов не допускается для исключения распространения особо опасных заболеваний», – говорится в сообщении с уточнением, что голуби были возвращены в Украину.

При этом отмечается, что голубей пытались провезти через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Донецк», который в данный момент времени граничит с неподконтрольной украинской власти территорией Луганской области.