Новая авария в Краматорске: Часть города без воды. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) произошла авария на водопроводной сети в микрорайоне Лазурный. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает Краматорское самоуправление.

«Сегодня около 16:20 в м-не Лазурный состоялся порыв на водопроводной сети. Сотрудники «Краматорского водоканала» оперативно отреагировали на ситуацию, перекрыли водоснабжение, пока бригада работает над ликвидацией аварии», – говорится в сообщении.

Также коммунальщики приносят извинения горожанам за временные неудобства. Водоснабжение в микрорайоне обещают восстановить сразу после окончания ремонтных работ. Но сколько времени потребуется для устранения аварии не сообщается.

Напомним, 28 марта было прекращено водоснабжение большей части Краматорска. Причиной стало повреждение экскаватором высоковольтного кабеля, питающего насосную, что находится на Краматорской фильтровальной станции. Устранить аварию удалось 30 марта.