В во временно неподконтрольном украинскому правительству Должанске (до переименования – Свердловск, Луганская обл.) спасатели «МЧС ЛНР» вернули местной жительнице кота, который выпал из окна и застрял в щели между двумя зданиями. Об этом сообщает пресс-служба «ведомства».

«Женщина рассказала, что у нее пропал кот, спустя три дня она его обнаружила в районе сервисного центра в кв. 50 лет октября», – говорится в сообщении.

Спасатель забрался на крышу постройки: кот застрял в щели между жилым домом и сервисным центром. Он протянул туда руку, подхватил измученное животное, спустил вниз и передал хозяйке.

Спасение кота заняло несколько минут. Хозяйка кота рассказала, что на днях открывала окно, а любопытный питомец выпал и очутился в западне.