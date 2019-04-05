В Мариуполе прикрыли подпольное игорное заведение. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) правоохранители пресекли деятельность подпольного игорного заведения. Ведется расследование. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Под процессуальным руководством Мариупольского городского прокуратуры № 1 сотрудниками Центрального отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области проводится досудебное расследование уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что точка по предоставлению клиентам услуг запрещенного в Украине игорного бизнеса с возможностью делать денежные ставки и получать в качестве выигрышей наличные средства, была организована в нежилом помещении Центрального района.

Во время обыска в помещении обнаружили и изъяли компьютерную технику, флэш-носители и деньги, полученные от незаконной деятельности.

Досудебное расследование продолжается.

Следует уточнить, что санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 10 тыс. до 40 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.