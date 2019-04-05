Правозащитные организации подписали меморандум с СБУ. Новости

Служба безопасности Украины подписала меморандум с представителями правозащитных организаций Freedom House Ukraine, Восток SOS, Экспертного центра по правам человека и Украинского института по правам человека. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что Меморандум предусматривает консолидацию усилий для обеспечения эффективного предупреждения нарушений прав и свобод человека в сфере деятельности СБ Украины через налаживание действенного демократического гражданского контроля. Также будут созданы платформы для взаимодействия на региональном уровне, в рамках пилотного проекта, в частности в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Херсонской и Львовской областях.

В рамках взаимодействия планируется проведение совместных мероприятий, направленных на повышение уровня осведомленности сотрудников СБУ, членов общественных советов и представителей общественных объединений по вопросам обеспечения прав и свобод человека в деятельности органов безопасности, выяснения и решения конкретных вопросов в этой сфере, а также по вопросам особенностей организации и обеспечения демократического гражданского контроля за деятельностью Службы безопасности Украины. «Усиление институциональных возможностей благодаря совершенствованию и развитию конструктивного диалога с гражданским обществом и международными правозащитными организациями имеет для нас особую важность в контексте преобразования СБУ в современную европейскую спецслужбу», – подчеркнул Василий Грицак.