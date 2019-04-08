Количество заболевших корью в Украине снова начало расти. Новости

После нескольких недель падения уровень заболеваемости корью в Украине снова растет. Таковы оперативные данные Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины, опубликованные сегодня, 8 апреля.

Так, в течение 14-й недели 2019 года корью заболели 2 250 человек – 1 121 взрослый и 1 129 детей.

С 28 марта по 3 апреля больше новых случаев кори зарегистрировано в Тернопольской области (243 больных: 81 взрослый и 162 ребенка), в Киеве (214: 118 взрослых и 96 детей), Киевской (175: 96 взрослых и 79 детей), Харьковской (171: 110 взрослых и 61 ребенок) и Хмельницкой (160: 84 взрослых и 76 детей) областях.

С начала года (с 28 декабря 2018 года по 4 апреля 2019 года) корью заболели 37 328 человек – 17 016 взрослых и 20 312 детей.

От осложнений кори умерли 14 человек.

Прививка – единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости, напомнили в ЦОЗ.

Ранее сообщалось, что, по данным пресс-службы Департамента охраны здоровья Донецкой областной государственной администрации, в Донецкой области за минувшую неделю было зарегистрировано 34 случая заболевания корью.