Аферисты выманили у жительницы Угледара больше 40 тыс. грн. Новости

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Аферисты выманили у жительницы Угледара больше 40 тыс. грн

05.04.19 20:29dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На Донетчине очередной жертвой мошенников стала жительница Угледара, которая, не подозревая об обмане, перечислила аферистам 40 тыс. грн за якобы выигранный новенький автомобиль. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает Волновахский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«В полицию Марьинки обратилась жительница Угледара, попросившая помощи в розыске неизвестных, которые мошенническим способом выманили у нее все деньги», – говорится в сообщении.

28-летняя женщина получила SMS-сообщение, что она якобы стала уникальной победительницей розыгрыша новенького автомобиля. По словам аферистов, чтобы получить автомобиль, победительнице нужно было оплатить несуществующий сбор в размере 41 тыс. грн. Когда потерпевшая выполнила все условия, мошенники сообщили, что надо перечислить еще 8 тыс. грн. Только тогда женщина поняла, что была обманута и позвонила в полицию.

Полиция в очередной раз напоминает местным жителям, о необходимости соблюдать осторожность и вовремя сообщать о любых подозрительных ситуациях в правоохранительные органы.

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