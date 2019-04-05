Выборы в Украине напомнили выборы в США и Франции, – Волкер. Новости

Президентские выборы в Украине, первый тур которых состоялся 31 марта, напоминают выборы, прошедшие во Франции и Соединенных Штатах. Об этом в интервью на американском канале PBS сказал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, пишет «Укринформ».
«Нынешние выборы в Украине схожи с выборами, которые мы видели во Франции или даже в Соединенных Штатах. Это кандидат, который противопоставил себя элите и действующему президенту, который говорит, знаете, я тяжело работал, я добился достижений, и мы должны сделать больше», – отметил Волкер.
По его словам, сейчас перед украинским обществом стоит выбор. «И сейчас перед украинским обществом появился такой выбор. Хотят ли они того, кто просто идет против элиты, обещая массовые реформы? Хотят ли они того, кто их, видимо, разочаровал в некоторых вопросах, но сделал больше реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет и выступил против Путина?», – добавил Волкер.
При этом спецпредставитель США назвал нынешние выборы в Украине действительно демократическими. «Что такого хорошего от этого (выборов в Украине, – ред.) – так это то, что они являются настоящими демократическими выборами. Мы еще не знаем, кто победит», – подчеркнул Волкер.
Американский чиновник также отметил, что президент РФ Владимир Путин и дальше продолжит тестировать украинского Президента, независимо от фамилии. «Я думаю, мы можем предположить, основываясь на поведении РФ до сих пор, что она продолжит испытывать любого, кто станет президентом Украины», – отметил Волкер.
Он напомнил, что Москва использует полный набор для влияния на Украину, в частности, пропаганду через свои телеканалы, такие как Russia Today и Sputnik, и кибератаки.
Волкер также выразил уверенность, что Россия не окажет влияние на сознание украинских граждан во втором туре президентских выборов. «Я не уверен, что они (россияне - ред.) имели влияние в первом туре, и я не уверен, что они повлияют и во втором раунде», – заявил Волкер.
Комментарии