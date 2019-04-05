Выборы в Украине напомнили выборы в США и Франции, – Волкер. Новости

Президентские выборы в Украине, первый тур которых состоялся 31 марта, напоминают выборы, прошедшие во Франции и Соединенных Штатах. Об этом в интервью на американском канале PBS сказал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, пишет « Укринформ ».

« Нынешние выборы в Украине схожи с выборами, которые мы видели во Франции или даже в Соединенных Штатах. Это кандидат, который противопоставил себя элите и действующему президенту, который говорит, знаете, я тяжело работал, я добился достижений, и мы должны сделать больше», – отметил Волкер.

По его словам, сейчас перед украинским обществом стоит выбор. « И сейчас перед украинским обществом появился такой выбор. Хотят ли они того, кто просто идет против элиты, обещая массовые реформы? Хотят ли они того, кто их, видимо, разочаровал в некоторых вопросах, но сделал больше реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет и выступил против Путина?», – добавил Волкер.

При этом спецпредставитель США назвал нынешние выборы в Украине действительно демократическими. « Что такого хорошего от этого (выборов в Украине, – ред.) – так это то, что они являются настоящими демократическими выборами. Мы еще не знаем, кто победит», – подчеркнул Волкер.

Американский чиновник также отметил, что президент РФ Владимир Путин и дальше продолжит тестировать украинского Президента, независимо от фамилии. « Я думаю, мы можем предположить, основываясь на поведении РФ до сих пор, что она продолжит испытывать любого, кто станет президентом Украины», – отметил Волкер.

Он напомнил, что Москва использует полный набор для влияния на Украину, в частности, пропаганду через свои телеканалы, такие как Russia Today и Sputnik, и кибератаки.