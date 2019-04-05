Подтопление шахты «Золотое»: Для предотвращения чрезвычайной ситуации нужны деньги. Новости

Сегодня, 5 апреля, состоялось первое заседание комиссии по вопросам обследования выполненных работ по проекту «Осуществление неотложных мероприятий, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера в связи с затоплением шахт Первомайск-Стахановского угледобывающего региона Луганской области ОП "Шахта "Золотое" ГП "Первомайскуголь"». Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации

Отмечается, что повел мероприятие заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко.

Он напомнил, что областная власть уже второй год противодействует подтоплению этой шахты. Из резервного фонда государственного бюджета были выделены средства в объеме 131 млн 188 тыс. гривен на реализацию этого проекта.

По информации Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, на конец 2018 использовано 82 млн 394 тыс. гривен. Остальные возвращены в государственный бюджет.

В связи с реорганизацией угледобывающих предприятий ГП «Первомайскуголь» было присоединено к ГП «Национальная угольная компания». Но до завершения этого процесса статус предприятия и его обособленных подразделений не определен.

Как сообщил Юрий Клименко, учитывая неотложность завершения реализации проекта, решено, что получателем соответствующих средств из резервного фонда госбюджета в 2019 году, которые были возвращены, будет Луганская облгосадминистрация. Конечным бенефициаром – ОКП «Региональное агентство содействия инвестициям». Поэтому рабочей группой были рассмотрены основные и дополнительные меры по завершению реализации проекта и предупреждения чрезвычайной ситуации на шахте в Золотом.

В частности, на следующей неделе представители Украинского научно-исследовательского института гражданской защиты должны оценить уровень чрезвычайной ситуации. Это позволит обратиться в Министерство экономического развития и торговли Украины для получения средств из государственного резервного фонда.

По итогам заседания принят во внимание отчет экспертной группы, которая в четверг определила объем уже выполненных на шахте работ. После получения результатов исследования от ГСЧС будет подготовлен пакет документов для подготовки распоряжения КМУ на получение средств.

Как сообщалось ранее, из-за подтопления шахт почти половина территории Донбасса может быть непригодной для полноценной жизни человека.

Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Вадим Черныш заявил, что в некоторых местах Донецка грунт проседает на 12 см.

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