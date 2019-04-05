Главная цель: чтобы люди по обе стороны от линии соприкосновения потребляли качественную воду, – Черныш. Новости

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Владимир Черныш вместе с заместителем председателя облгосадминистрации Юрием Клименко посетили водозабор коммунального предприятия «Попаснянский районный водоканал». Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Целью рабочей поездки министра в Луганскую область является исследование безопасности и качества работы общей системы функционирования объектов, обеспечивающих водой население. В частности, вопрос очистки воды, подачи воды населению Луганской области, модернизацию водоканалов, которые расположены на территории области», – говорится в сообщении.

На предприятии «Попаснянский районный водоканал», которое претерпело значительные разрушения вследствие военных действий, воплощен комплекс проектов по его восстановлению. «Все проекты реализованы успешно. Мы видим перспективы привлечения донорских средств и средств бюджетов различных уровней для того, чтобы предприятию помочь в его развитии», – отметил министр.

Поскольку существенную долю воды Попаснянский водоканал поставляет на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию, вопрос о его стабильном функционировании будет вынесен министерством на переговоры, происходящие в Минском формате.

«Около 80% питьевой воды, перекачивающейся Попаснянским водоканалом, поставляется на временно оккупированную территорию. Ее потребляют жители Первомайска, Кадиевки, Брянки, Алчевска», – прокомментировал Клименко.

По его словам, в рамках региональной программы «Питьевая вода Луганщины на 2006-2020 годы» предусмотрено финансирование из областного бюджета в сумме около 8 млн грн на модернизацию подъемов и насосных станций, находящихся на балансе Попаснянского водоканала.

В частности, разработаны три проекта реконструкции для коммунального водоснабжающего предприятия, выполнение которых позволит уменьшить потребление электрической энергии на 10%, сэкономить средства на приобретение реагентов и улучшить качество питьевой воды.

«Главная наша цель – чтобы люди по обе стороны от линии соприкосновения потребляли качественную воду, и предприятие развивалось. В вооруженных конфликтах по всему миру обеспечение гуманитарных потребностей, а именно потребление питьевой воды, является классическим вопросом, который регулируется в том числе и международным гуманитарным правом. Украина предана и следует нормам гуманитарного права, демонстрирует универсальные европейские ценности и заботится о своих гражданах, где бы они ни проживали», – подчеркнул министр.