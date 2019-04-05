Без срока действия: Что делать жителям Донбасса, у которых еще действует старый пропуск через линию разграничения (Видео). Новости

Разрешение на пересечение линии разграничения на Донбассе продлевать больше не придется. Ранее он действовал в течение года. У тех, кто подал заявления на пропуск после 28 марта, он будет бессрочным. Тем, у кого действует еще старый пропуск, его нужно переоформить.

Так, жительница Мариуполя (Донецкая обл.) ездит на временно неподконтрольную Украине территорию (НКТ) на дачу, В Безымянное. Когда узнала о том, что пропуск будет бессрочным, обрадовалась.

«Очень удобно. Раньше каждый год надо было переоформлять. Конечно удобно», – говорит женщина.

Тем, у кого действует еще старый пропуск, нужно авторизироваться под своим логином и паролем на странице, где ранее оформляли пропуск. В разделе «История поданных заявлений» нажать «Переподать». По подсказкам ввести личные данные. Сделать это можно не позднее, чем за два месяца до окончания срока действия обычного пропуска. Если его нет вообще, или он просрочен, проходит процедуру оформления разрешения на пересечение линии разграничения придется пройти с самого начала.

«Хотел проехать в Донецк, но меня вернули, пропуск оказался просроченным. Вопрос однозначно решен, что надо делать постоянные пропуска или семейные, или еще как-то, упрощать эту систему», – считает житель Мариуполя Игорь.

В правительстве убеждены, что проверки на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) необходимы для безопасности. Постоянный пропуск – важный шаг на встречу гражданам.

«Контроль должен сохраняться, впрочем, от этого не должны страдать Украинцы. Жизнь тех людей, которые живут на временно-оккупированных территориях или имеют необходимость туда выезжать по тем или иным причинам. Постоянная пропуск – по крайней мере не надо постоянно обновлять – это уже упрощение», – говорит заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

Те, кто подал заявление на разрешение пересечь линию соприкосновения после 28 марта, сразу получат пропуск без срока действия.

Источник: ТК «Донбасс»