Как десятилетней Каролине спасли сердечко (Видео). Новости

Десятилетняя Каролина Дубро после операции на сердце задумывается над совсем не детскими вопросами. Девочке, страдавшей пороком сердца, установили специальный имплант – оклюдер. Сейчас Каролина занимается музыкой, овладевает актерским мастерством и дизайном. А еще она хочет познакомиться с людьми, которые помогли спасти ей жизнь.

Учиться играть на фортепиано Каролина начала, когда вышла из больницы, где ей закрывали порок сердца. Девочка хорошо помнит тот день. «Мне тот день куклу подарили, и теперь эта кукла как моя сестренка», – говорит она.

В десятилетнем возрасте Каролина стала размышлять над довольно «взрослыми» вопросами. «Если я буду зарабатывать много в будущем, то буду половину отдавать на благотворительность. Мы должны как люди помогать друг другу», – уверена девочка.

Девочка давно хотела побывать в Фонде Рината Ахметова, который помог приобрести для нее жизненно важное устройство – оклюдер. Приехав в Фонд вместе с мамой, Каролине было интересно абсолютно все, ведь именно здесь помогли спасти ее сердце.

По словам менеджера проектов Фонда Рината Ахметова Юлии Малич, в Фонде работают несколько крупных программ. Гуманитарный штаб – одна из них. Это крупнейшая программа по оказанию гуманитарной помощи.

Другая большая программа Фонда – «Адресная помощь», в рамках которой существует хорошо известный девочке проект «Здоровое сердце».

На сегодняшний день, сразу несколько направлений «Адресной помощи» работает на спасение жизни и здоровья детей. Только за последние 4 года помощь получили более 6 тыс. маленьких украинцев.

По словам Каролины, она даже не догадывалась, как много работы у сотрудников Фонда.

«Я хочу написать письмо детям, которым только предстоит установка окклюдеров. Я расскажу им о том, что это совсем не больно и не страшно. И что после этого их жизнь станет легче. Я благодарна фонду Рината Ахметова, потому что сейчас я живу полноценной жизнью», – добавила Кристина.

Источник: ТК «Донбасс»