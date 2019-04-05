В Луганской области с начала года появилось более 800 новых предпринимателей. Новости

На 1 апреля на учете в фискальных органах Государственной фискальной службы (ГФС) Луганщины находятся 110 тыс. 838 плательщиков. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщила пресс-служба Главного управления ГФС в Луганской области.

Из них 40 тыс. 370 – это юридические лица и 71 тыс. 222 – физические лица – предприниматели и физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

Из общего количества налогоплательщиков 2 тыс. 164 юридических лица и 240 физических лиц – предпринимателей зарегистрировано плательщиками налога на добавленную стоимость.

В ведомстве также отметили, что за 3 месяца текущего года взято на учет 150 юридических лиц и 657 физических лиц – предпринимателей.

По состоянию на 1 апреля в Реестре страхователей учитывается 142 тыс. 665 плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Количество физических лиц, зарегистрированных в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов (Луганская область), составляет почти 2,3 млн. Из них 3 тыс. физических лиц, в том числе 69 иностранных граждан, зарегистрированы в течение января-марта 2019 года.