В результате боевых действий за март повреждено не менее 42 домов мирных жителей, – волонтер (Фото). Новости

В марте 2019 на подконтрольной Украине территории вдоль линии разграничения в ходе боевых действий было повреждено, как минимум, 42 дома мирных жителей. Об этом сегодня, 5 апреля, на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

По его словам, интенсивность боевых действий была примерно равна февральской (в феврале 2019 г. были повреждены 43 домовладения) и в 2,5 раза выше, чем в январе.

В ходе боевых действий повреждения получили жилища мирных жителей в пос. Травневое, Гладосово, Жованка, с. Чермалык, г. Марьинка Донецкой области; г. Счастье, пгт. Камышеваха, г. Золотое, с. Екатериновка и с. Новоалександровка Луганской области. Наиболее интенсивные боевые действия в марте велись в Попаснянском районе Луганской области на участке линии разграничения вблизи г. Золотое.

Также обстрелам в марте подвергались объекты инфраструктуры: мосты в г. Золотое и вблизи г. Попасная, а также предприятие «Бахмутский агросоюз».

Жертвой обстрела стал мирный житель пгт. Верхнеторецкое, который получил ранение на придомовом участке собственного домовладения.

Трое гражданских лиц скончались при пересечении или вблизи КПВВ: мужчина 64-х лет при пересечении КПВВ «Новотроицкое», мужчина при пересечении КПВВ «Майорское» и женщина 85-ти лет при прохождении физической идентификации в мобильном отделении «Ощадбанка» на КПВВ «Станица Луганская».