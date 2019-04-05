За три месяца в Украину не пустили 2,5 тыс. россиян. Новости

С начала 2019 году в Украину не смогли въехать более 10 тыс. иностранных граждан. Такие данные сегодня, 5 апреля, озвучил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, сообщает «Интерфакс-Украина».

«С начала 2019 года в Украину не пропустили более 10 тыс. иностранцев, в том числе 2,5 тысячи граждан РФ», – сказал он.

Объясняя причины отказа во въезде, Слободян отметил, что чаще всего основаниями были потенциально незаконная миграция и невозможность подтвердить цель поездки.

«Это и потенциальные незаконные мигранты, которые ехали сюда, чтобы остаться на нелегальных основаниях, а также те, кто не смог подтвердить цель своей поездки», – резюмировал представитель Госпогранслужбы.