На Луганщине ВСУ уничтожили «Урал» НВФ с боекомплектом (Видео). Новости

На Луганщине ВСУ уничтожили «Урал» незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 5 апреля, на своей странице в Facebook сообщает волонтер Юрий Мысягин.

«Бойцы группы К-2 из 54-й механизированной бригады снова отличись. Уничтожили "Урал" оккупантов вместе с боекомплектом, который только доставили на одну из позиций в районе поселка Золотое и начали разгружать. За действиями оккупантов наблюдали, их вели с воздуха. Дождались момента начала разгрузки и за пару минут полностью уничтожили», – пишет Мысягин.

Он уточнил, что практически ни одна операция ВСУ не начинается без аэроразведки и без последующей корректировки огня с воздуха.

По его словам, в этой операции были уничтожены двое членов НВФ и один был ранен.